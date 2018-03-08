طرق مختلفة لعلاج البرد أبرزها السوائل وفيتامين C

متابعات(صدى):

أكد الخبراء على عدم وجود علاج للبرد لأنه فيروس يأخذ وقته وينتهي من تلقاء نفسه، ولكن هناك علاجات تجعلك تشعر بالتحسن بشكل أسرع.

فإذا أصبت ببرد، يمكن أن تتوقع أن تكون مريضاً لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهذا لا يعني أنك يجب أن تكون بائسًا، لكن هذه العلاجات قد تساعدك على الشعور بالتحسن:

حافظ على رطوبتك :

الماء، عصير، مرق ” شوربة “، ماء الليمون الدافئ مع العسل يساعد على تخفيف البرد ويمنع الجفاف، ويجب تجنب الكحول، القهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، والتي يمكن أن تجعل الجفاف أسوأ.

الراحة :

يجب أن يحتاج الجسم للراحة لتعزيز المناعة والشفاء سريعاً.

تهدئة التهاب الحلق :

يمكن تهدئة التهاب الحلق عن طريق غرغرة المياه المالحة، وتشمل 1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من الملح المذاب في كوب من الماء الدافئ.

نقط الأنف :

يمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة دون وصفة طبية لتخفيف انسداد الأنف خاصة في الرضع، ويوصي الخبراء بوضع العديد من قطرات الملح في فتحة الأنف، ثم شفطها بلطف.

تخفيف الألم :

وذلك للأطفال 6 أشهر أو أقل، يتم اعطائهم دواء ” باراسيتامول” وللأطفال الأكبر سنًا من 6 أشهر، يتم إعطائهم إما “باراسيتامول” أو “ايبوبروفين”، ويجب سؤال الطبيب عن الجرعة الصحيحة لعمر طفلك ووزنه.

تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين C: مثل البرتقال والجوافة وغيرهم