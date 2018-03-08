4 أطعمة تخفف من أعراض حساسية الصدر

متابعات(صدى):

ينعكس جميع ما نأكله من طعام على صحتنا وكذلك يؤثر علينا في حالة إذا كان لدينا مرض ما، وبالنسبة لمرضى الحساسية، فهناك أنواع معينة من الأطعمة تساعدهم على تحسن حالتهم الصحية، حيث نقدم لكم 4 أطعمة يجب تناولها لتحسين حالة مرضى الحساسية أو الربو.

وأكدت دراسة حديثة أن أفضل طريقة للتخفيف من الحساسية هو تناول أطعمة غنية بكافة العناصر الغذائية مثل: الخضراوات والفواكه، وقد ثبت علمياً أن هناك أطعمة تساعد على تحسين أعراض الربو وهى:

الأسماك الدهنية :

مثل: السلمون، السردين، الماكريل ، ففي عام 1996 وجدت دراسة تربط بين النظام الغذائي ومرض الربو، أن المرضى الذين يأكلون الأسماك الدهنية تحسنت حالة الربو والحساسية لديهم، حيث إن هذه الأسماك غنية بالأوميجا 3.

الأطعمة الغنية بفيتامين “د ” مثل: الجبن وصفار البيض وكبد البقر:

و فيتامين “د” من أهم مضادات الأكسدة في جسم الإنسان، والأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ” د ” لديهم خطر الإصابة بالربو بدرجة أكبر، حيث كشفت دراسة عام 2010 أن انخفاض مستويات فيتامين ” د ” يرتبط مع ضعف الرئة وأعراض الحساسية والربو .

الجزر والبطاطا والخضراوات الورقية والقرنبيط والسبانخ :

كشفت دراسة أن النساء المريضات بالربو واللاتي يستهلكن نسبة أكبر من البيتاكاروتين الموجود فى الجزر والأطعمة السابقة تكون حالتهن الصحية أفضل ولا تظهر عليهم أعراض شديدة للحساسية.

الموز :

فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ويساعد في تحسين أعراض الربو والحساسية، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2007 أن تناول الموز يساعد في الحد من الصفير في الأطفال المصابين بالربو، كما كشفت دراسة أخرى أن انخفاض كمية البوتاسيوم ترتبط مع ضعف وظائف الرئة عند الأطفال، ومن الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم: الأفوكادو، القرع، القرنفل، السبانخ، البطاطا، الكيوي.