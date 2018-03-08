بالفيديو.. روان بن حسين تثير الجدل بجلسة تصوير في البانيو
أثارت الفاشونيستا روان بن حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لجلسة تصوير جديدة لها داخل البانيو .
وظهرت روان بن حسين في الفيديو وهي تجلس داخل بانيو وتٌحيط بها البالونات الشبيهه بالفقاعات ، وأخذت تٌطيح بها في الهواء وهي تضحك ، ما أثار غضب المتابعين الذين انتقدوا الفكرة ، وعلق أحدهم ” يعني خلصت كل الأفكار ما بقى غير التصوير بالبانيو ! ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 3996 ] نشر منذ 34 دقيقة
بانيو*!!!!!!!!!!!!!!
*
تحس أن صاحب الفكرة * قذر ما تسبح له مدة ** ههههههههههههههههههه