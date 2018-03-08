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بالفيديو.. روان بن حسين تثير الجدل بجلسة تصوير في البانيو

بالفيديو.. روان بن حسين تثير الجدل بجلسة تصوير في البانيو
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفاشونيستا روان بن حسين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لجلسة تصوير جديدة لها داخل البانيو .

وظهرت روان بن حسين في الفيديو وهي تجلس داخل بانيو وتٌحيط بها البالونات الشبيهه بالفقاعات ، وأخذت تٌطيح بها في الهواء وهي تضحك ، ما أثار غضب المتابعين الذين انتقدوا الفكرة ، وعلق أحدهم ” يعني خلصت كل الأفكار ما بقى غير التصوير بالبانيو ! ” .

، خلصت الأماكن؟؟؟!!!! 😷😷😷 ،

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3996 ] نشر منذ 34 دقيقة

بانيو*!!!!!!!!!!!!!!
*
تحس أن صاحب الفكرة * قذر ما تسبح له مدة ** ههههههههههههههههههه

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