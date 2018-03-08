النظام يرتكب مجزرة بالغوطة راح ضحيتها 35 شهيدا وجريحا

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استشهاد 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 26 بجراح جراء تنفيذ طائرات حربية عدة غارات على أماكن في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية، صباح اليوم.

وتتواصل الاشتباكات في عمق غوطة دمشق الشرقية، بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن من طرف، وقوات النظام مدعمة بحلفائها من جنسيات سورية وغير سورية وبقيادة مستشارين عسكريين وضباط روس من طرف آخر.

وفي سياق متصل، ارتفع إلى 11 بينهم طفل عدد الشهداء الذين قضوا يوم أمس الأربعاء في قصف جوي على بلدة جسرين، ليرتفع إلى 95 بينهم 10 أطفال و8 مواطنات عدد الشهداء الذين قتلتهم الطائرات الحربية والمروحية وقوات النظام في مدن وبلدات الغوطة الشرقية يوم أمس.