بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاص به
تدالو رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فسبوك ” مقطع فيديو لشاب آسيوي دخل في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه عندما حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاصا به.
أظهر الفيديو ، لحظة دخول الأب وهو يحمل عصا البيسبول وراح يحطم جهاز البلاي ستيشن الخاص بابنه، وعندما حاول منعه رفض الأخير، وانهال بالضربات القوية حتى حطم الجهاز بالكامل، مما تسبب دخول الشاب في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه.
He finally lost it
Posted by Are you kidding me? on Tuesday, March 6, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43663 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهي لهاالدرجه ,,
,, هذه حماقة عمياء ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
بدلع الكورى
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه😂. أكـــيد أبـــوه مآآآآآكِــل قَــــهَر منــــــوه .😂ههههههههه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27255 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣🤣
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 35 دقيقة
نبي نشوف مثل كذا كثير لاجا الصيف وجت فواتير الكهرب بالالوف، يجيب الشايب منعمي مايشوف الدرب من الفاتورة يكسر كل شي قدامه