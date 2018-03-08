  • الخميس 8

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاص به

بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاص به

بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاص به
متابعات(صدى):

تدالو رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فسبوك ” مقطع فيديو لشاب آسيوي دخل في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه عندما حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاصا به.

أظهر الفيديو ، لحظة دخول الأب وهو يحمل عصا البيسبول وراح يحطم جهاز البلاي ستيشن الخاص بابنه، وعندما حاول منعه رفض الأخير، وانهال بالضربات القوية حتى حطم الجهاز بالكامل، مما تسبب دخول الشاب في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه.

He finally lost it

He finally lost it

Posted by Are you kidding me? on Tuesday, March 6, 2018


الوسوم:,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43663 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماهي لهاالدرجه ,,

,, هذه حماقة عمياء ,,

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين

بدلع الكورى

[ عدد التعليقات: 8648 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههه😂. أكـــيد أبـــوه مآآآآآكِــل قَــــهَر منــــــوه .😂ههههههههه.

[ عدد التعليقات: 1795 ] نشر منذ 35 دقيقة

نبي نشوف مثل كذا كثير لاجا الصيف وجت فواتير الكهرب بالالوف، يجيب الشايب منعمي مايشوف الدرب من الفاتورة يكسر كل شي قدامه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *