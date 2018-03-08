بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاص به

متابعات(صدى):

تدالو رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فسبوك ” مقطع فيديو لشاب آسيوي دخل في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه عندما حطم والده جهاز بلاي ستيشن خاصا به.

أظهر الفيديو ، لحظة دخول الأب وهو يحمل عصا البيسبول وراح يحطم جهاز البلاي ستيشن الخاص بابنه، وعندما حاول منعه رفض الأخير، وانهال بالضربات القوية حتى حطم الجهاز بالكامل، مما تسبب دخول الشاب في نوبة بكاء وراح يصرخ من شدة غضبه.