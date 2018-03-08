” حساب المواطن ” يدعو المستفيدين إلى التأكد من المصدر الصحيح للدخل

عادل الحربي(صدى):

جدد حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوته للمستفيدين إلى لتأكد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل لهم وللتابعين.

كما دعا البرنامج المستفيدين إلى التأكد من كامل بيانات الدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهليتهم واستحقاقهم للدعم.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه سيتم إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم يوم الأحد القادم 11مارس.

وأكد أن الدفعة تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.