أخطاء شائعة تعرض طفلك لالتهاب الأذن الوسطى

نورة الشهري(صدى):

يُعتبر التهاب الأذن الوسطى من أبرز المشاكل التى يعاني منها الأطفال، وهى عبارة عن التهاب مزمن في الأذن، مما يؤدي لألم شديد وقىء وارتفاع في درجة الحرارة.

و في الغالب يكون سبب التهاب الأذن الوسطى هو الحساسية والعدوى ونزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هناك بعض العوامل التي تسبب التهاب الأذن الوسطى بين الأطفال.

حيث أن هناك بعض الأخطاء التى تقع فيها الأمهات وتعرض أطفالهن لالتهاب الأذن الوسطى وهى:

1:استخدام التيتينة أو اللهاية ، قد تنقل الأمراض للطفل وتعرضه لالتهاب الأّذن الوسطى.

2:دخول الحضانة قبل عمر العامين ، يزيد من فرص الإصابة بالجهاز التنفسي العلوي الذى يعمل على التهاب الأذن الوسطى.

3:وجود الطفل في مكان به مدخنين من أخطر الأسباب التى تسبب مشاكل صحية للطفل ومنها التهاب الأذن الوسطى وأمراض الجهاز التنفسي .

ولذلك لا بد من المتابعة الجيدة مع طبيب الأطفال حتى لا تزيد المضاعفات فقد يسبب التهاب الأذن الوسطى لثقب في طبلة الأذن والتهاب سحائى وشلل في العصب السابع وفي بعض الأحيان شلل نصفي وضعف في السمع والكلام.