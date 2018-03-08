بالفيديو.. المرأة في أول درس لها لقيادة السيارات بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

نظمت جامعة ” عفت ” ، للفتيات بجدة، هذا الأسبوع، تدريبًا للطالبات؛ لتعلم أساسيات كيفية تشغيل السيارة، فبالنسبة للفتيات، فإن هذا التدريب، الذي يستمر لمدة ساعة، وترعاه شركة ” فورد ” ، هو المرة الأولى، التي يجلسن فيها، على مقعد السائق، لذا سنستعرض بعض المواقف التي مرت بها هؤلاء الشابات، أثناء تعلمهم القيادة للمرة الأولى.

فاطمة سالم

تخطط ” فاطمة ” مثلها مثل الملايين من المواطنات، التقديم لطلب الحصول على رخصة قيادة؛ إلا أنه عندما حان دورها في القيادة، ضحكت بتردد، قائلة: ” أنا مرتكبة قليلًا ” .

سارة غوث

روت سارة غوث، البالغة من العمر 18 عام، تجربتها في تعلم القيادة لأول مرة، قائلة: ” شعرت بالإحراج، لم أجلس أبداً على هذا الجانب من السيارة، عادة ما أجلس في الخلف أو على الجانب الأيمن، لكنني شعرت بأن الأمور تحت السيطرة، أريد أن أقود سيارة، أريد أن أكون مستقلة ” .

أمل الجهني

أمل الجهني، هي طالبة بكلية الهندسة، تبلغ من العمر 23 عامًا، ويدعمها والدها بقوة خلال رحلة الاستعداد للقيادة، كما وعد بمنحها سيارة مستعملة تملكها العائلة، عندما تكون مستعدة لذلك، إلا أن والدتها هي من تعارض الأمر وترى أنه أمر خطر، وتقول ” أمل ” : ” أمي ترفض فكرة قيادتي للسيارة، وتقول إنه أمر خطير، وإنها ستتركني أقود بعد أن أتزوج، لكن والدي أخبرها، بأنها سترتاح بمجرة رؤية، أخريات يقدن سيارات ” .

جوانا الفتاني

تعتمد ” جوانا ” البالغة من العمر 19 عام، على شركات لخدمات نقل الركاب، مثل ” أوبر” ؛ للذهاب إلى أي مكان تريده، وتجلس بجوار سائقين مختلفين، خلال رحلة الذهاب والعودة من الجامعة، قائلة:

” إن معظم السيدات يشعرن بالغضب، من فكرة الجلوس بجوار رجال داخل السيارة، لكنها تتطلع إلى الحرية ” .