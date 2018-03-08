للمرة الثالثة.. فرنسية تتهم الإخواني ” طارق رمضان ” باغتصابها

باريس(صدى):

كشفت مصادر قضائية فرنسية، عن قيام سيدة فرنسية مسلمة تدعى ” ماري ” وتبلغ من العمر 45 عامًا، باتهام طارق رمضان، الناقد التلفزيوني وحفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا، باغتصابها عدة مرات في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.

وأوضحت المصادر أن الاتهامات تظهر أن ” رمضان ” استخدم العنف ضد السيدة التي رفضت الكشف عن هويتها واستخدمت الاسم المستعار ” ماري ” ، كما قام بممارسة أفعال جنسية مهينة في نحو 10 مناسبات غالبًا في فنادق على هامش مؤتمرات.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك هي المرة الثالثة التي يتهم فيها طارق رمضان بالاغتصاب من قبل سيدات، حيث اتهمته سيدتان في فرنسا من قبل بالقيام بأفعال جنسية مهينة ضدهما.

وأمرت المحكمة بالتحفظ على ” رمضان ” الذي ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها حملة تشهير به من أعدائه، وتم وضعه في السجن بعد توجيه الاتهام له، لمنعه منت السفر.