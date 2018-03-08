بوتكس المعدة أصبح أحدث طرق إنقاص الوزن

أماني الغامدي(صدى):

يُعتبر البوتكس مادة تستخدم لإرتخاء العضلات، والمعروف أنها تستخدم للتجميل وعلاج علامات الشيخوخة و التجاعيد ، ولكن الجديد الآن هو استخدامه لإنقاص الوزن وهى أحدث طرق التخسيس بدون جراحة وتسمى ” بوتكس المعدة “.

حيث يتم حقن مادة البوتكس بالمنظار الباطني عن طريق الفم تحت تأثير مخدر، وتستمر العملية لمدة 10 دقائق فقط، و يكون الحقن في أماكن محددة في المعدة وهي الأماكن المسئولة عن هضم وتفريغ الطعام والأماكن المسئولة عن إفراز هرمون الغريلين و هو هرمون الجوع.

و يعمل بوتكس المعدة علي إرتخاء عضلات المعدة والإحساس بالشبع و تقليل كمية الطعام مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد، و لا يوجد أي أثار جانبية للبوتكس وتستمر فعاليته لمدة 6 شهور.

كما يمكن عمل بوتكس المعدة أكثر من مرة ، كما يمكن لمن تعرضوا لعمليات جراحية للتخسيس مثل تكميم المعدة وتدبيس المعدة إجراء عملية البوتكس، وهناك ثلاث فئات هم الأكثر إستفادة من عملية بوتكس المعدة وهم :

1:من يعانون من وزن زائد حتي مؤشر كتلة الجسم 35يعني زيادة 15 الي 25 كيلو عن الوزن الطبيعي.

2: من يتناولون وجبات “جانك فود” باستمرار.

3:من يتناولون الطعام بكثرة مع عدم ممارسة الرياضة أو إتباع نظام غذائى للتخسيس.

مع العلم أن عملية بوتكس المعدة تعتمد علي( نوع البوتكس،تركيز البوتكس، أماكن حقن البوتكس،طول و قطر الإبره التي يتم بها حقن البوتكس وأيضًا الإختيار الجيد للمريض المناسب لهذا الاجراء).