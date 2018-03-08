” هدف ” يدعو مرضى الفشل الكلوي للاستفادة من دعم أجر أيام غسيل الكلى

حمود العنزي(صدى):

ناشد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، بالاستفادة من برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى.

وأشار ” أبا الخيل ” في بيان له اليوم الخميس، إلى أن البرنامج يهدف لمساعدة المرضى في الاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي، وكذلك يعوّض منشآت القطاع الخاص بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى.

وأكد متحدث الصندوق، أن البرنامج يدعم الموظف المريض بالفشل الكلوي خلال مدّة عمله في القطاع الخاص، حتى وإن كان مدعوماً ضمن برامج أخرى، موضحاً أن البرنامج يشمل المواطنين والمواطنات وأبناءهن.

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