” تصفية ” تدعو المساهمين في 5 مساهمات لتحديث بياناتهم

عادل الحربي(صدى):

دعت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية “، اليوم الخميس، المساهمين في عدد من المساهمات العائدة لشركة التسهيلات العقارية القابضة لصالح بن إبراهيم النهابي، لتحديث بياناتهم لدى البنك العربي خلال شهرين؛ لحصر حقوقهم فيها.

وأوضحت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المساهمات هي ” مشروع دار مكة الأول السكني التجاري بمكة المكرمة، ومخطط اشبيليا بعنيزة، ومخطط الصفا بالجوف، ومخطط الربيع بعنيزة، ومشروع برج درة المدينة السكني التجاري بالمدينة المنورة “.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث البيانات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني أو الموقع الإلكتروني للجنة وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك العربي مصطحبين ” رقم الحساب البنكي الأيبان، أًول العقود، وإثبات الهوية “.