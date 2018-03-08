بالصور.. حذاء ملكة إسبانيا الأحمر يثير الجدل بين المواطنين

مدريد(صدى):

أثار حذاء الملكة ليتيسيا ” 45 عاماً ” زوجة ملك إسبانيا فيليب جدلاً واسعاً بين المواطنين بعدما ارتدته أكثر من مرّة في أكثر من مناسبة.

حيث ظهرت الملكة ليتيسيا ، للمرة الثالثة وهي ترتدي هذا الحذاء الشتوي أحمر اللون بالكعب العالي منذ كانون الاول الماضي.

وفي كل مرّة نسقت الملكة مع حذائها ملابس مختلفة، فارتدته مع فستان أحمر ومع تنورة متنوعة الالوان.

وكان آخر ظهور لها مرتدية هذا الحذاء عندما استقبلت مع زوجها الملك فاعلية رياضية في القصر الملكي.