” السوق المالية ” تفتح باب التقديم على وظائف شاغرة بشروط

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة السوق المالية، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على أن يستمر حتى 12/3/2018م، وذلك تحت مسمى الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي ثالث- إدارة التدقيق الداخلي:

. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

. خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو الحصول على درجة الماجستير بحد أدنى في مجال (إدارة التدقيق الداخلية، الالتزام، المخاطر)، أو ما يعادلها.

. يفضل حملة الشهادات المهنية مثل (CIA, CPA, CISA)، أو ما يعادلها.

2- أخصائي أول- الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية/ إدارة دراسات لجنة الاستئناف:

. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (القانون، الأنظمة، الشريعة)، أو ما يعادلها.

. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

. خبرة 8 سنوات بحد أدنى لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير في المجال (القانوني، القضائي)، أو ما يعادلها.

أوضحت الهيئة أن الشروط العامة للتقدم للوظائف تتمثل في ” التفرغ التام، أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، اجتياز المقابلات الشخصية “.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني هنا