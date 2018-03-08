بالصور.. إزالة 12 ألف متر تعديات على أراض حكومية بالصويدرة
أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 12000م تقريباً وذلك في محافظة الصويدرة.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أزالت الفرق الرقابية ببلدية الصويدرة عدد من التعديات على الأراضي الحكومية عبارة عن أحوشة بداخلها غرف تبلغ مساحتها 12000م تقريباً، بمنطقة الحار على الطريق الرابط بين الرذايا والطريق السريع ” .
زائر[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 6 دقائق
هذا هدر للمال ، لماذا تركوهم حتى بنوا وصرفوا أموالهم ؟ ؟ ؟ مع أنه بالإمكان منعهم قبل البناء وتفادي هذه الخسائر الفادحة