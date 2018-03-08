بالصور.. إزالة 12 ألف متر تعديات على أراض حكومية بالصويدرة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة 12000م تقريباً وذلك في محافظة الصويدرة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” أزالت الفرق الرقابية ببلدية الصويدرة عدد من التعديات على الأراضي الحكومية عبارة عن أحوشة بداخلها غرف تبلغ مساحتها 12000م تقريباً، بمنطقة الحار على الطريق الرابط بين الرذايا والطريق السريع ” .