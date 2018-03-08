بالصور.. رجل يصطاد قرموط بحجم سمكة قرش

برلين(صدى):

تمكن صياد ألماني يدعى بنجامين جاندر من القبض على سمكة قرموط بحجم سمكة قرش ، بعد صراع معها لمدة 45 دقيقة .

وكان اعتقد أن خطافه تعثر في شجرة تحت الماء عندما التقطت السمكة العملاقة الطعم ، وكلنه اكتشف أنها سمكة كبيرة، وقضى 45 دقيقة يحاول القبض عليها على ضفاف نهر بو في إيطاليا.

وقدر الألماني بنجامين أن السمكة طولها نحو مترين و63 سنتيمترا، بينما وزنها نحو 130 كيلوجراما ما يعني أنها أكبر سمكة تعيش في المياه العذبة بأوروبا، إلا أنها لم تحطم الأرقام القياسية بشكل رسمي لأنه لم يتم وزنها على الميزان.