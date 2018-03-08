رصد 15 مخالفة في اليوم الثاني لحملة المسح البيئي للساحل الغربي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، رصد ما يقرب من 15 مخالفة بيئية خلال اليوم الثاني من الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي.

وتمكنت الفرق التفتيشية من مسح ما يقارب من 110 منشأة في الساحل الغربي، حيث بدأت فرق التفتيش البيئي المشاركة في الحملة أعمالها حسب الخطة الموضوعة.

ومن جانبه أكد المشرف العام على الحملة الوطنية للمسح الأولى للمسح البيئي للساحل الغربي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أنه تم دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق وتحديد كافة نقاط التصريف إلى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة بالمناطق التي تم مسحها، وتم تسجيل عدة ملاحظات.