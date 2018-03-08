الطريقة الصحيحة لتهدئة طفلك لتجنب متلازمة هز الرضيع

متابعات(صدى):

رغم اتباع معظم الأمهات للطريقة التقليدية والمعتادة وهي هز الرضيع يمينًا ويسارًا، إلا أنها قد تكون سببًا في مشاكل صحية لطفلك، وقد يكون لها العديد من الآثار السلبية خاصة على المخ، حيث من الممكن أن يصاب الطفل بما يعرف بـ ” متلازمة هز الرضيع ” .

حيث أن إتباع الأم لأسلوب هز الطفل حديث الولادة للكف عن البكاء يسبب أضرارًا صحية على المخ، والتي تتمثل في احتمالية الإصابة بقصور بوظائف المخ بدرجات متفاوتة تبدأ بنقص كفاءة المخ حتى النزيف والتأثير على ذكاء الطفل الذى يسبب له تأخر في التحصيل الدراسى، بالإضافة إلى التسبب في قصور عصبي في الأطراف وتشوهات .

ونظرًا للأضرار السابق ذكرها ننصح الأم بإبتاع أسلوب صحي لتهدئة الطفل مثل أن ينام على بطنه بشرط أن تكون مرتبة أسفنج حتى لا تتسبب في اختناقه، أو أن تضع يدها على بطنه لمدة دقيقتين في حال أن يكون سبب البكاء آلام بالمعدة .