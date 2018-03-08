غضب مسؤولي الرياضة في المملكة من الاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

غضب مسؤولو الرياضة في المملكة من القرارات المتخبطة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الاتحاد الآسيوي، وفشله في الأخذ بملاحظات المنتخبات الكبرى لتطوير الرياضة في القارة، كما أنه أضاع حقوق الكثير من الأندية والمنتخبات في الكثير من البطولات.

وأبدى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، عدم قناعته بأداء الحكام الآسيويين في مباراة الأندية السعودية المشاركة بدوري أبطال آسيا، والتي كان آخرها مباراة الأهلي ونظيره الغرافة القطري.

وفي السياق نفسه، عملت لجنتي الحكام والانضباط الآسيوتين على الإخلال بمنافسة الأندية السعودية في البطولة القارية بالإضافة إلى لجنة المسابقات، حيث أن الاتحاد الآسيوي أصبح شبه ميت بعد أن تركه رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، القطري محمد بن همام، والذي تم إيقافه مدى الحياة بتهمة فساد مالي وأخلاقي.

ومن الجدير بالذكر، إنه تحاول الرياضة السعودية مؤخرًا تعزيز الثقل الرياضي والتاريخي، وتطهير الاتحاد الآسيوي وإنعاشه، لكي يرجع إلى يقظته.