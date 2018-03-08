اقتران القمر بالمريخ وزحل في يومين

علي القحطاني(صدى):

تشهد هذه الأيام، أحداث فلكية هامة، حيث يقترن القمر، بعد غد السبت، بالكوكب الأحمر ” المريخ ” ؛ فيما يقترن بوسيم المجموعة الشمسية ” سيد الخواتم ” ، كوكب زحل ذي الحلقات، فجر الأحد المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شرف السفياني، الباحث الفلكي والمشرف على جمعية ” آفاق ” ، لعلوم الفضاء، أنَ ظواهر الاقتران، من الأحداث الفلكية التي تتكرر في كل شهر، بأوضاع مختلفة، وذلك على حسب دائرة البروج، التي تحدد مسار الأجرام الفلكية.

وذكر ” السفياني ” ، أن مثل هذه المعلومات، في المجمل تشد الكثير من الناس، ممن يحبون علم الفلك والفضاء، مشيرًا إلى أهمية تلك المعلومات الفلكية، للمعلمين الذين يدرِّسون الطلاب، كواكب المجموعة الشمسية.

يُذكر أن اقتران القمر بكوكب المريخ، يبدأ بعد الساعة 1 فجر السبت، أما اقتران القمر بكوكب زحل، فيبدأ من بعد الساعة 2:30 فجر الأحد .