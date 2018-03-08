50 عملية تكميم لمرضى السمنة بمركز جراحة السمنة بالطائف

حسين العلي(صدى):

قالت صحة الطائف أن مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف أجرى 50 عملية تكميم خلال الشهرين الماضيين وبلغت نسبة النجاح 100% ، حيث تساهم عمليات السمنة في إنقاص الوزن ولها مردود ايجابي في الشفاء من الأمراض التي تسببها السمنة مثل السكر وأمراض القلب وغيرها .

وأوضحت صحة الطائف أن المركز يضم طاقم طبي متكامل من كافة التخصصات ذات العلاقة بالسمنة من جهاز هضمي وغدد صماء وعناية مركزة وتخدير و تغذية سريرية والطب النفسي ، كما أنه جاري تجهيز قسم خاص بالسمنة بالمستشفى يحتوي على 18سرير وسيكون بمشيئة الله وفق أحدث ما وصلت إليه المراكز المتقدمة بهذا المجال من تقنيات وتجهيزات تتعلق بجراحات السمنة تكون مطابقة لمعايير وزارة الصحة في هذا المجال مما يضمن سلامة مرضى جراحات البدانة .

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد