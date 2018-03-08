قائمة بأسرع لاعبين في الدوري الإنجليزي.. وسانيه يتصدر

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” ذا صن ” الإنجليزية، عن أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، حيث جاء الألماني ليروي سانيه، في صدارة القائمة، بعدما سجل سرعة 35.5 كم في الساعة.

وأشارت القائمة، إلى أن لاعب كرستال بالاس، الهولندي باتريك فان آنهولت، جاء في المركز الثاني بسرعة قصوى بلغت 35.4 كم في الساعة، يليه الفرنسي موسى سيسوكو، لاعب توتنهام هوتسبر، بسرعة 35.3 كم في الساعة.

والقائمة هي:

1- ليروي سانيه، 35.5 كم/الساعة

2- باتريك فان آنهولت، 35.4 كم/الساعة

3- موسى سيسوكو، 35.3 كم/الساعة

4- ثيو والكوت، 35.2 كم/الساعة

5- كايل ووكر، 35.2 كم/الساعة

6- أنتونيو روديغر، 35.2 كم/الساعة

7- ولفريد زاها، 35.1 كم/الساعة

8- أوليفر بورك، 35.1 كم/الساعة

9- كيكو فيمينيا، 35.1 كم/الساعة