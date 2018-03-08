نقل مكان إعدام الرئيس الشيوعي تشاوسيسكو إلى مركز تسوق

بوخارست(صدى):

نقلت السلطات الرومانية الوحدة العسكرية السابقة من مدينة ” ترجوفيشت ” التى أعدم فيها الديكتاتور الروماني نيكولاى تشاوشيسكو وزوجته في ديسمبر عام 1989 إلى مركز تجاري للتسوق “مول ” .

حيث أنه سيجرى إقامة ” المول ” الجديد على مساحة 70 ألف كيلومتر مربع، وكان مجلس المدينة قد أقر الخطة الشهر الماضي، وتقدر ميزانية المشروع بـ227 مليون ليو (حوالى 8ر48 مليون يورو)، ويستغرق العمل فيه حوالى عامين.

كما تخضع الأرض ومبانى الوحدة العسكرية السابقة في محطة قطارات ترجوفيشت لإدارة مجلس محافظة ديمبوفيستا جنوب وسط البلاد.

مع العلم أن الرئيس الشيوعي نيكولاى تشاوسيسكو قد حكم رومانيا فى الفترة من 1967 – 1989 حيث أنهت الثورة في ذلك العام الحكم الشيوعى فى البلاد.