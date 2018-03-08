بالصور.. التنمية الاجتماعية يطلق جائزة ” ثمر ” لتحفيز الأسر المنتجة

محمد السعران(صدى):

دشن بنك التنيمة الاجتماعية، صباح اليوم الخميس، جائزة ” ثمر ” ؛ لتحفيز مشاريع الأسر المنتجة للنمو والاستدامة والتي تهدف لتمكين الأسر المنتجة وتطوير أعمالها ورفع الوعي بجهود الجهات المعنية.

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على قيمة الأعمال الحرة وأهمية تنوع مصادر الدخل وخلق فرص العمل الجديدة.

وأوضح البنك أنه سيتم استقبال المشاركات ونشر الأفكار المميزة عبر منصة ثمر التفاعلية هنا، واختيار الأفضل منها بناءً على معايير نوعية تشمل الجدوى الاقتصادية، الريادة الاجتماعية، القيمة المضافة، والابتكار.

كما سيتم إدراج أصحاب الأفكار والمشاريع المرشحة في برنامج تدريبي مكثف مقدم من قبل مركز دلني للأعمال التابع للبنك، ويلي ذلك اختيار 5 فائزين من مسار الأفكار و5 فائزين من مسار المشاريع، بالإضافة إلى مسار الجهات الراعية ومنظومة مقدني خدمات سلاسل القيم والدعم اللوجستي.

ومن جانبه أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الاستاذ إبراهيم الراشد، أن إطلاق جائزة ” ثمر ” من شأنه تحفيز وتمكين الأٍر المنتجة من الانخراط في السوق المحلي والمساهمة في توسيع واستدامة تلك الأعمال بما يعزز دورها الاستثماري في دعم اقتصاد المملكة.

كما أشار إلى أن هذا القطاع واعد وحيوي، ويعول عليه الكثير من المخرجات سواء على صعيد التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف والاستقرار الاجتماعي.