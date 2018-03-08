أعراض متلازمة الضلع المنزلق وطرق علاجها

متابعات(صدى):

يشعر أحيانًا بعض الأشخاص بتحرك أحد الضلوع فى القفص الصدرى، و يسبب هذا الإحساس ضيقًا فى التنفس أو آلام قوية، وهذه الأعراض تعرف بمتلازمة الضلع المنزلق، والتى تحدث عندما تكون أربطة الضلع عاجزة عن تثبيت الضلع فى موقعه نتيجة حدوث إزاحة مكانية لهذه الأربطة.

أسباب متلازمة الضلع المنزلق هي :

– عوامل وراثية.

– تحرك الضلع بسبب وقوع حادث أو حمل أشياء ثقيلة.

أعراض متلازمة الضلع المنزلق :

– الشعور بألم .

– صعوبة فى التنفس.

– ألم في المعدة.

– الشعور بطقطقة أو الإنزلاق في المنطقة المصابة.

أما بالنسبة للعلاج فتوجد عدة طرق لعلاج الضلع المتحرك مثل ربطه بحزام أو سنده وتثبيته، وذلك في حالة تسببه فى مشاكل بالتنفس.