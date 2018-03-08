اعتقال أفغاني متهم بطعن 4 أشخاص بفيينا

فيينا(صدى):

صرحت الشرطة النمساوية، أنها اعتقلت مشتبهًا به أفغانيًا، يبلغ من العمر 23 عامًا، فيما يتعلق بهجومَيْ، طعن منفصلين في فيينا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الشرطة، باتريك مايرهوفر، في بيان، أصدره اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه به، بعد وقت قصير من طعن رجل، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وجلبه إلى مستشفى بجروح مهددة للحياة، مساء الأربعاء.

وكان الهجوم الأول الذي استهدف العائلة، لم تتضح ظروفه أو دوافعه، ووقع في شارع براترستراس التجاري العريض، قرب محطة لمترو الانفاق في الدائرة الثانية، للعاصمة النمساوية.

يُذكر أن جميع أفراد الأسرة الثلاثة، وهم الوالد 67 عامًا، والوالدة 56 عامًا، وابنتهما 17 عامًا؛ لإصابات تهدد الحياة، ونقلوا الى المستشفى.

ويجدر الإشارة، إلى إن الشرطة، ما زالت تحقق فيما إذا كان المشتبه فيه، مسؤولًا أيضًا عن طعن عائلة، مكونة من 3 أفراد قبل ساعة من الهجوم، وذلك في قلب فيينا أيضًا، ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية المشتبه فيه.