الإعدام شنقا لشقيقة زعيم ” القاعدة ” الإرهابي بالعراق

بغداد(صدى):

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكمه بالإعدام شنقًا على نجلاء داود محمد شقيقة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبو بكر البغدادي بعد إدانتها بالإرهاب.

ونظرت المحكمة الجنائية المركزية في قضية شقيقة ” البغدادي ” والتي اعترفت بتقديمها الدعم اللوجيستي والفني للإرهابيين ومساعدتهم في القيام بأعمالهم الإرهابية والإجرامية.

وأكدت المحكمة أن المتهمة كانت تقوم بتوزيع المبالغ المالية على أفراد تنظيم داعش في الموصل، كما يعد زوجها أحد قيادات تنظيم القاعدة، وقد حكم عليه بالإعدام سابقًا.

يُذكر أن شقيقة البغدادي هي نجلاء داود محمد والشهيرة بـ” أم أحمد ” في الـ41 من العمر وتنحدر من قضاء حديثة في محافظة الأنبار.