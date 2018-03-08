بالصور.. كشف حيلة عمالة وافدة للعمل في صيانة الجوالات بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشفت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض، حيلة عمالة وافدة تعمل في مجال صيانة الجوالات داخل أحد مجمعات الاتصالات شمال العاصمة.

وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أحمد المطوع أن فِرَق التفتيش لاحظت خلال حملاتها المعتادة وجود نافذة صغيرة في أحد المحلات.

وأضاف بعد الدخول إلى الموقع تَبَيّن وجود ١٤ وافداً يعملون في مجال صيانة الجوالات، ووجود مستودع كبير يضم قطع الغيار عبر مخبأ سري.

وأشار إلى أن أحد الوافدين كان يعمل أمين صندوق وآخر يعمل مشرفاً، مشدداً على أنه لا تهاون مع أي محاولة تحايل، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين وفق الأنظمة واللوائح واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بحق المنشأة والوافدين.