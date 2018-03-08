مفاجآت يكشفها السكرتير الصحفي لـ ” صالح ” في أول ظهور له منذ سنتين

فهمي محمد(صدى):

أعلن السكرتير الصحفي السابق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن ” صالح ” كان يدرك أن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت ستقوم بتصفيته، متوقعاً مصيراً مشابهاً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأشار خلال ظهوره أمس الأربعاء، ببرنامج ” حديث اليوم ” ، إلى أن الرئيس اليمني السابق كان قد اختار في آخر أيامه الوقوف إلى جانب المشروع الوطني والتحالف العربي لإنقاذ حزب المؤتمر واختار المواجهة مع الميليشيات.

وأوضح أنه رفض تحالف ” صالح ” مع الحوثيين وقدم استقالته، لكنه رفضها؛ لذلك لم يظهر إعلامياً من سنتين، مضيفاً أن الشرعية اليوم والجيش والمقاومة تمثل المشروع الوطني وعلى الجميع الوقوف إلى جانبها.

وأكد أن إيران هي من تحكم المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكداً أن خبراء إيرانيين يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين لإعادة تجميع الصواريخ وتركيبها وليس تصنيعها.

ونفى الصوفي، أن يكون الحوثيون هم من يقومون بذلك حيث يقوم الخبراء بتجميع القطع التي تدخل مهربة إلى اليمن ويوجهون بإطلاقها.

وأوضح أن قطر ترغب في احتكار الدعم لفصيل يمني بعينه، وتبعث رسائل واضحة فيما يتعلق بوجود رموز يمنية داخل الدوحة، وكذلك ترعى المجاميع التي تعيش اليوم في تركيا، وتعمل على تقارب بين جناح في الإخوان المسلمين بقيادة توكل كرمان.