بالصور .. نانسي عجرم تتألق بإطلالة خريفية

أماني الغامدي(صدى):

طلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بملابس جديدة، أثارت إعجاب جمهورها ومتابعيها علي مواقع الواصل الاجتماعي، خاصة أن الملابس كانت تبدو خريفية و يمكن ارتدائها فى هذه الأجواء.

حيث ارتدت نانسي عجرم ملابس كاجول عبارة عن تنورة ” جيب ” باللون البني، وبلوزة شيفون مشجرة، ومعهم حزام على الخصر حتى تحدد جسمها وتظهر صغر خصرها من ماركة yves saint Laurent.

كما ارتدت حذاء ” هاف بوت ” شامواه بلون بني مائل للأسود من ماركة Gianvito Rossi حتى تبدو إطلالة خريفية بامتياز، فإذا كنتِ من هواه الملابس الكاجول أو تذهبين إلى العمل بشكل يومى يمكنك أن تعتمدِ على مثل تلك الإطلالة الأنيقة والبسيطة في نفس الوقت.