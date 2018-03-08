فشل صفقة انتقال البرازيلي ” ميلو ” إلى برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن فشل المفاوضات التي يجريها نادي برشلونة ونادي جريميو البرازيلي لضم اللاعب الشاب آرثر ميلو لصفوف البارسا.

وأوضحت المصادر أن فشل الصفقة جاء بسبب عدم وجود مكان للاعب البرازيلي في قائمة برشلونة التي تضم 3 لاعبين غير أوروبيين، هم باولينيو وفيليب كوتينيو وييري مينا، حيث رغب الفريق الكتالوني بتأجيل الانضام.

وتابعت المصادر، أن ذلك بالإضافة إلى خلاف في المفاوضات بسبب قيمة العمولة، وراتب اللاعب، حيث حضر المفاوضات المدير العام لجريميو، كارلوس أموديو ومحامي النادي جابرييل فييرا، وجورجي ماشادو وكيل اللاعب، والذين من المتوقع عودتهم إلى البرازيل بعد فشل الصفقة.