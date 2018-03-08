فيديو لعضوة بالشورى يثير جدلا واسعا.. هجوم حاد يشعل ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

تسبب مقطع فيديو لعضوة بمجلس الشورى وتغريدة لأخرى في جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اعتراف العضوتين بتبليك المتابعين من المواطنين.

وظهرت العضوة الأولى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس تطالب فيه المواطنين بالبحث عن العمل، وعدم كثرة الشكوى المستمرة بأن المجلس لا يناقش قضاياهم.

وتعرضت العضوة الأخرى إلى هجوم شديد بعد قيامها بتبليك المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، حيث فوجئوا بهذا الأمر، ما دفع أحدهم إلى الهجوم قائلاً: انه تم تعيينهن للتواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم وتبنيها والعمل على حلها.

وتساءل النشطاء، عما قدمت للمرأة في مجلس الشورى بقولهم: الدولة حطت عضوات مجلس الشورى للمطالبة بحقوق النساء كالأرامل والمطلقات وجميع فئات النساء، لكن ولا عضوة شورى شفناها طالبت بكذا كل مطالبهن تجنيس وإسقاط الولاية والاختلاط! ”.

فيما أكد أخرون أن هؤلاء لا يمثلون الا أنفسهم، ولم يصدر عنهم يوما شيء يسعد الوطن والمواطن سواء المطالبة المستمرة بتجنيس الأجانب، ماذا نريد ممن لا يهتم حتى بجنودنا البواسل الذين ضحو بأرواحهم فداء للوطن، مذكرين بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي قال فيها: ” اذاننا صاغية وابوابنا مفتوحة لكل المواطنين ،واعضاء الشورى وضعوا في هذا المكان لنقل هموم ومتطلبات المواطنين ، (المنصب تكليف لا تشريف).