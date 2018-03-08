” الجريمة المعلوماتية .. مخاطرها وعقوبتها ” محاضرة تستهدف 300 طالب بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومدير إدارة نشاط الطلاب الأستاذ نبيل طيب ومدير فرع هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات بمنطقة مكة سعد الشنبري نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب وبالتعاون مع هيئة الاتصالات والمعلومات محاضرة بعنوان ” الجريمة المعلوماتية .. مخاطرها وعقوبتها ” والتي ألقاها المدرب: صالح بن علي الربيعة.

وافتتحت المحاضرة بكلمة للمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي شكر القائمين على إقامة المحاضرة النوعية والمهمة التي تُسهم في رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب بشأن التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وطرق التعامل معها فيما يخص الجرائم الإلكترونية والتعرف على عقوبتها وطرق الإبلاغ عن هذه الجرائم وفق الأنظمة المتبعة والقانونية والتي سنتها الدولة رعاها الله حيث التزمت المنهج الرباني بوضع نظام يحفظ للناس حقوقهم وفق مبادئ الدين الإسلامي لحماية حقوق الناس والحفاظ على أعراضهم وعدم انتهاك الخصوصيات والحديث عن أعراض الناس والسخرية ولأن أبنائنا يجهلون هذا النوع من الثقافات ليحذروا من هذا النوع من الجرائم وما تسببه من عقوبات شملها النظام متمنياً أن يكون لهذه المحاضرة أثرها في توعية المجتمع بكافة أطيافه وطبقاته خوصاً وأن هؤلاء الطلاب يعدون سفراء لأسرهم ومجتمعهم في نقل ما تعلموه .

واستهدفت المحاضرة نحو 300 طالب من المرحلة الثانوية بمدارس التعليم بتعليم مكة حيث تأتي المحاضرة ضمن مبادرة الوعي والتوجيه ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة

وتطرقت المحاضرة للتعريف بالجريمة المعلوماتية وجريمة استخدام الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية لتنفيذ جريمة يعاقب بحسب نظام مكافحة الجرائم الالكترونية كما تم الحديث مفهوم الجرائم الإلكترونية بأنّها المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.

واختتمت المحاضرة بالحديث عن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل مع أي ضرر قد يلحق الضحية والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة كل مايتخص بالجرائم الإلكترونية

واشتملت المحاضرة على مداخلات من قبل الطلاب أثرت اللقاء وكان له الأثر الكبير في رفع الوعي لديهم فيما يخص الجرائم الالكترونية.

وفي ختام المحاضرة قدم المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلاب الحربي درعاً تذكارياً من إدارة التعليم للمدرب المستشار القانوني عبدالله الربيعة .