حماية المستهلك تحذر التجار من فرض رسوم عند استخدام بطاقة الائتمان

علي القحطاني(صدى):

كدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس، أنه لا يحق للتاجر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدام البطاقة في المحلات التجارية.

وأوضحت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ضمن حملة ” تعرف على حقك في بطاقة الائتمان”، أنه ينبغي على الجهات المصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي شكوى بخصوص هذا الشأن يتم التواصل مع البلاغات والشكاوى في مؤسسة النقد العربي السعودي على رقم 8001256666 .