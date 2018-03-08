بالصور.. 80 طالبا ينهون التدريب على اختبار القدرات العامة بتعليم الكامل

سعيد العجل(صدى):

ضمن شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الكامل ومكتب التعليم بالكامل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اختتمت يوم أمس الأربعاء الموافق ١٩ / ٦ / ١٤٣٩فعاليات البرنامج التدريبي ( اختبار القدرات العامة ) الذي أقيم لمدة يومين خلال الفترة ١٨ – ١٩ / ٦ / ١٤٣٩هـ.

حيث التحق بالبرنامج أكثر من ٨٠ طالبا من طلاب المرحلة الثانوية بالمدينة الشبابية للتدرّب على آلية اختبار القدرات العامة، فيما قدم البرنامج المدرب عطالله الصبحي المتخصص في برامج اختبارات المركز الوطني ( قياس ).

وفي ختام البرنامج قدم منسوبو لجنة التنمية الاجتماعية بالكامل شكرهم لمدير مكتب التعليم بالكامل الأستاذ معلى السلمي، وقادة مدارس المكتب للمرحلة الثانوية على اهتمامهم وتعاونهم في تفعيل الشراكة المثمرة لما فيها خدمة طلاب محافظة الكامل وأهالي المحافظة. كما تم تكريم المدرب الصبحي من قبل المدير التنفيذي للجنة طلال السلمي والمشرف على المدينة الشبابية بالكامل حامد المغيظي.