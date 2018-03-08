ملكة جمال المحجبات العرب 2018 في جولة سياحية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

قامت المغربية نسرين الكتانى ملكة جمال المحجبات العرب 2018، بجولة سياحية للمعالم الأثرية بالقاهرة للتعرف والإستمتاع بالحضارة المصرية وتراثها، حيث تجولت برفقة اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال المحجبات العرب 2018 في العديد من المناطق الأثرية مثل الأهرامات وأبي الهول.

و شملت الزيارة أيضًا شارع المعز بمصر القديمة، والإستمتاع ومشاهدة الزخارف الإسلامية في العصر الفاطمي، من خلال ارتداء الأزياء في ذلك العصر والتقاط العديد من الصور التذكارية، حيث ارتدت الملاءة اللف الشهرية في التراث المصرى والماركة المسجلة للمرأة المصرية.

كما أعربت نسرين عن سعادتها بتواجدها بمصر وزيارتها الأماكن السياحية، وتعرفها على الحضارة المصرية، مضيفة أنها فخورة بتكريمها في مصر أرض الحضارة.

والجدير بالذكر أن نسرين الكتانى تحمل دكتوراة في الهندسة المدنية، وماجستير في التكنولوجيا، وتعمل أيضاً كمقدمة برامج، وتم تتويجها بلقب ملكة المحجبات العرب 2018 في دورتها الرابعة قبل أيام قليلة .