الإسكان: نحو 8 آلاف وحدة سكنية مقدمة للمستفيدين في 6 مناطق

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج ” سكني ” ، انه تم البدء في إجراءات الحجز والمعاينة أمام المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في 8 مشاريع جديدة تتوزع في 6 مناطق، و منها 5 معارض للوحدات السكنية تحت، و3 مشاريع للوحدات السكنية الجاهزة من نوع فلل.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المقرر ضخ المزيد من الوحدات السكنية أمام المواطنين لتحقيق رغباتهم، وإتاحة الخيارات السكنية المناسبة لهم، ضمن مستهدف برنامج سكني لتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

كما أوضحت أن مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء ” البيع على الخارطة ” المعلن عنها من قبل، تضم 3824 وحدة من نوع شقة في الهفوف، و 1000 فيلا في محافظة الخبر، و1500 فيلا في مدينة الجوف، و656 شقة سكنية بمحافظة ينبع في منطقة المدنية المنورة، 434 فيلا في مدينة الرياض.

وأكدت أن كل مشروع يتميز بتعدد التصاميم، والمساحات المتنوعة، و الجودة العالية والمعدلات السعرية المناسبة للقدرات المالية للمستفيدين حيث تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.

وأكدت الوزارة، أنه بشأن مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة، فقد تم بدء مرحلة الحجز والمعاينة لثلاثة مشاريع تضم 1015 وحدة سكنية من نوع فيلا جاهزة للتسليم، حيث يضم مشروع الدوادمي بمنطقة الرياض 501 فيلا، وكذلك 254 فيلا في مدينة عرعر، و260 فيلا في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

ولفتت إلى أن هذه المشاريع ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات الطرق، والإنارة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء والحدائق، والمساجد، والمدارس، والملاعب، ومنصات الترفيه العائلية، وجميع الخدمات العصرية والحياتية.

كما أشادت الوزارة، بالتزام المطورين بأحدث مواصفات الجودة العالمية في البناء، وأحدث مواصفات عمليات الإنشاء، إضافةً إلى مجموعة من الضمانات التي ستقدم للمالك (المستفيد).