بالفيديو.. أسدان يستقبلان مربيتهما بالأحضان والقبل
أثار أسدان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن استقبلا إمرأة عملت على رعايتهما لسنوات بطريقة مذهلة .
حيث اندفع الأسدين نحو المرأة بمجرد سماع صوتها وقبل أن تتمكن من عبور البوابة والدخول إليهما وقف الثنائى على ساقيهما الخلفيتين، وأمطاراها بالأحضان والقبلات تعبيرا عن حبهما الشديد لها.
These lions cannot stop kissing their godmother! 😍
These lions cannot stop kissing their godmother! 😍
Posted by Daily Mail on Monday, March 5, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43649 ] نشر منذ 1 ساعة
المحبه من الله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9137 ] نشر منذ 35 دقيقة
سبحان الله ……. رد الجميل وعدم نكرانه في الحيوانات اشرف واكرم من بعض الدول كقطر الخائنة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8640 ] نشر منذ 28 دقيقة
يحـــلوهم ليتــهم عنــدي مَــع ألحــلال . بــس أخاف ياكلــون ألحنــبـزانه وياكلونـي مَعــها .🦁🦁🐪👨.