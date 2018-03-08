بالفيديو.. أسدان يستقبلان مربيتهما بالأحضان والقبل

متابعات(صدى):

أثار أسدان ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن استقبلا إمرأة عملت على رعايتهما لسنوات بطريقة مذهلة .

حيث اندفع الأسدين نحو المرأة بمجرد سماع صوتها وقبل أن تتمكن من عبور البوابة والدخول إليهما وقف الثنائى على ساقيهما الخلفيتين، وأمطاراها بالأحضان والقبلات تعبيرا عن حبهما الشديد لها.