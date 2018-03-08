بعد إخفاقه في المنافسات الآسيوية.. الهلال يسعى لتخطي الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

يسعى الهلال إلى تخطي عقبة الاتفاق في مباراتهم غدًا الجمعة، ضمن منافسات دوري المحترفين، وذلك للتغلب على إخفاقاته المتكررة التي حققها في دوري أبطال آسيا.

واكتفى الهلال بالتعادل بهدف مقابل هدف أمام الريان، الثلاثاء الماضي، حيث أحرز الريان هدفه بعد مرور 3 دقائق من المباراة، ليفشل الهلال في تحقيق الفوز بثلاث مباريات في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

ومن الجدير بالذكر إنه يخوض الهلال مباراة صعبة أمام الاتفاق صاحب المركز التاسع برصيد 30 نقطة، والذي لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات، في حين تعادل الهلال 4 مرات في آخر 10 مباريات.