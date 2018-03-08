ملتقى الطب الرياضي بصناعي جدة

حسين العلي(صدى):

أستضاف المعهد الصناعي الثانوي جدة صباح يوم الاربعاء الموافق19/6/1439 هـ , ملتقى الطب الرياضي والذي يرعاه ديوانية الشباب والرياضة وبحضور كل من مدير عام ادارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه ومدير المعهد مسفر بدران ورئيس ديوانية الشباب والرياضة فيصل بن زومه ومنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين وضيوف الملتقى .

حيث بدأ البرنامج بثلاث جلسات , وتضمنت الجلسة الاولى العديد من المحاور ( بلع اللسان وأصابات الملاعب واضطرابات النوم وأثاره على الصحة والتوافق النفسي وأثره على اللاعب ) للعديد من المحاورين وهم الدكتور صالح العبدالواحد والدكتور سهل التميمي والدكتور مسفر المليص والاستاذ مشني السعيد ), فيما تضمنت الجلسة الثانية العديد من المحاور ( التغذية السليمة ومكافحة السمنة وأصابات الملاعب ومخاطر الرياضة البحرية والاستثمار الرياضي ورفع التركيز لدى اللاعبين) لكل من الاستاذ دكتور عبدالرحمن الشيخ والدكتور خالد الغامدي والدكتور محمد حسنين والاستاذ أحمد حكيم والاستاذ محمد لافي , واختتمت الجلسة الثالثة بالعديد من المحاور ( الطب الرياضي والاسعافات الاولية بالملاعب واصابات الملاعب) لكل من الدكتور مبارك المطوع والاستاذ بندر بارحيم والكابتن طلال المشعل والكابتن مناف ابو شقير.

واكد مشرف العلاقات العامة بالمعهد عيد مرعي الغامدي على أهمية البرامج المجتمعية من خلال التوعوية لأبنائنا المتدربين من خلال التوجيه المعرفي وتغيير السلوكيات الخاطئة للفرد , والتركيز على أساليب الاتصال الحديثة للارتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع.

وبنهاية البرنامج كرم فيصل كدسه رئيس ديوانية الشباب والرياضة والمتحدثون ببرنامج الطب الرياضي , واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتناول وجبة الغداء .