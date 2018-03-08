نصائح هامة لتنعمي ببشرة لامعة و رطبة طبيعيا

متابعات(صدى):

يُعد لمعان البشرة وجلد الجسم كله من أكثر الأمور جاذبية للمرأة والتي تزيد من جمالها وأنوثتها، والأمر لا يتوقف هنا على السيدات فقط بل وتبحث عنه الفتيات لتبدين أكثر تألقا، وخلال السطور التالية نقدم لكن كل ما يتعلق بجعل بشرتك لامعة طبيعيا.

حيث توجد الكثير من الأسباب التى تجعل بشرتك باهتة منها عدم الحصول على الترطيب اللازم لتكون متوهجة، وعدم تناول العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجلد

فكثرة التعرض للمواد الكيميائية الضارة خطر كبير على صحة بشرتك، لأنها تقضي على الزيوت الطبيعية التى تنتجها البشرة وبالتالي تفقد البريق الطبيعى لها تدريجيًا.

كما يُعتبر التقشير عامل مهم للتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على بشرتك وبالتالي تسمح بظهور بشرة جديدة جيدة وصحية تفرز كميات من الزيوت الطبيعية من الجلد ، وتعيد اللمعان لبشرتك، ويمكن عمل تقشير لبشرتك بالسكر وزيت الزيتون وتطبيقه على الوجه وتركه بلطف لإزالة الجلد الميت.

أهم النصائح للحفاظ على بشرتك :

الحصول على فترات كافية.

تجنب التعرض للتلوث.

تنظيف البشرة و إزالة الإتساخ منها.

تقليل التعرض لأشعة الشمس الضارة.

تجنب التدخين وعدم الإفراط في شرب القهوة والشاي.

وإليك أحد الوصفات التي تساعدك للتألق :

استخدمي الشاى الأخضر في لمعان بشرتك عن طريق ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر في كوب من الماء ثم تصفيته وإضافة 2 ملعقة صغيرة من السكر البني، وملعقة صغيرة كريم، وخلطهم ثم فرده على بشرتك، ثم شطفه بالماء البارد بعد 10 دقائق، ويمكن تكرار هذا الماسك تطبيق مرة أو مرتين فى الأسبوع.