8 وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين بشركة الرضوى

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة رضوى الغذائية، بااب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، بدءً من 6 مارس ومستمر حتى 6 يونيو 2018م، على موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من ” الرياض، المنطقة الغربية، القصيم، المنطقة الشرقية، وخميس مشيط “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أمين مخزن (عدد 3 وظائف).

– سائق شاحنة ثقيلة (عدد 5 وظائف).

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول من هنا .