8 وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين بشركة الرضوى
فتحت شركة رضوى الغذائية، بااب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، بدءً من 6 مارس ومستمر حتى 6 يونيو 2018م، على موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من ” الرياض، المنطقة الغربية، القصيم، المنطقة الشرقية، وخميس مشيط “.
وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:
– أمين مخزن (عدد 3 وظائف).
– سائق شاحنة ثقيلة (عدد 5 وظائف).
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول من هنا .
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