” المولد ” يرفض اللعب لبرشلونة ويوقع مع اتحاد جدة

ماجد محمد(صدى):

رفض لاعب نادي ليفانتي الإسباني فهد المولد اللعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني عندما كان في عمر السادسة.

وعلقت صحيفة ” ميرور ” البريطانية على هذا الأمر، مؤكدًا أنه ليس هناك لاعبون كثيرون يرفضون اللعب في برشلونة، بينما فضل ” المولد ” اتحاد جدة على برشلونة عندما كان في السادسة من عمره.

وقالت ” ليس هناك الكثير الذين يرفضون برشلونة، ولكن هذا ما فعله المولد، عندما لفت نظر أحد الكشّافين من العملاق الكتالوني، وهو طفل صغير “.

يُذكر أن ” المولد ” لعب 117 مباراة مع اتحاد جدة سجل خلالها 17 هدفًا، ولكن حتى الآن لم يشارك أي دقيقة مع فريقه الحالي ليفانتي والذي يلعب ضمن صفوفه قادمًا من الاتحاد في يناير الماضي.