بالفيديو.. الحارس ” تشيزني ” يثير غضب جماهير توتنهام

ماجد محمد(صدى):

أثار البولندي فويتشيك تشيزني، الحارس الاحتياطي ليوفنتوس، غضب جماهير توتنهام هوتسبير، إثر الفوز بهدفين مقابل هدف على توتنهام، والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو متداول الحارس الاحتياطي أثناء الخروج خلف الحارس المخضرم بوفون، من ملعب ويمبلي، حيث قام بالسخرية والاستهانة من حزن جماهير توتنهام عقب الخسارة، برفع ذقنه لأعلى بيده ونظر للجماهير.

وفي الجانب نفسه، نشر ” تشيزني ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة للاعبي يوفنتوس وهم يحتفلون بالتأهل في غرفة خلع الملابس معلقًا: ” انتصار رائع وتأهل مهم على حساب أحد أفضل أندية شمال لندن. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه كان اللاعب البولندي منضم سابقًا لصفوف فريق أرسنال الجار اللدود لفريق توتنهام، حيث ساندته جماهير المدفعجية بشدة في سخريته من جماهير توتنهام، خاصة في ظل تعثر أداء الفريق.