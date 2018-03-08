” الجمارك ” تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمطار الجوف

علي العنزي(صدى):

تمكن رجال الجمارك في مطار الجوف من إحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في عملية تعد الأكبر في تهريب المخدرات عبر المنافذ الجوية.

وأوضحت مصادر أن الكمية التي تم إحباطها بلغ عددها 351 ألف حبة مخدرة كانت مع وافد قادم من خارج المملكة، عمد على إخفائها بطريقة مبتكرة.

من جهته قدم حساب المطارات الشمالية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، الشكر لمنسوبي المطارات الشمالية وزملائهم العاملين في جمارك ‫مطار الجوف بعد إحباط أكبر عملية تهريب للحبوب المخدرة على مستوى المنافذ الجوية بالمملكة.