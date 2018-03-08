بالفيديو.. موظف يتمكن من تقليص قائمة الانتظار من 1200 حالة لصفر

نايف السالم(صدى):

تمكن أحد الموظفين، من تنسيق مواعيد المرضى، وذلك في إحدى عيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، حيث قام بتقليص قائمة انتظار المواعيد، من 1200 حالة إلى صفر.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الموظف “سلطان ” ، المسؤول عن تنسيق مواعيد عيادة ” العقم والإخصاب ” ، قد لاحظ أن الظروف الاجتماعية للمرضى، تُعد عاملًا مؤثرًا، على حضورهم للعيادة أو تخلفهم عنها.

ومن ثم قام ” سلطان ” ، أن يتواصل هاتفيًا، مع كل المرضى المنتظرين، الذين يبلغ عددهم نحو 1200 مريض، وتمكن من إلغاء مواعيد كثيرة بعدما أخبره المرضى، أنهم لا يحتاجون لزيارة العيادة؛ بسبب انفصال الزوجين، أو شفائهما وتمكنهما من الإنجاب، أو بسبب متابعة العلاج في مستشفيات أخرى.

ويجدر الإشارة، إلى أنه بفضل، هذه الاتصالات المستمرة، انخفض عدد المرضى على قائمة الانتظار؛ ليصل إلى الصفر، خلال فترة سبعة أشهر، ما مكّن العيادة من استقبال مرضى جدد، وتقليل فترات الانتظار التي كانت تصل إلى سنة أو سنتين؛ للحصول على أقرب موعد.

يُذكر أن إدارة المستشفى ومركز الأبحاث، كرمت الموظف؛ نظير ما قام به من عمل، واستغلاله الأمثل للموارد المتاحة لديه، والمتمثلة في عناوين المرضى، وتفانيه في أداء عمله على الوجه الأكمل.