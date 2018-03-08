100 مليون يورو ليتخلى ريال مدريد عن ” بيل “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن رغبة جناح ريال مدريد، اللاعب جاريث بيل، في الرحيل عن النادي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء ذلك بسبب عدم وجوده في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان.

وأكدت أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينيو بيريز، لن يفرط في خدماته بأقل مما دفعه النادي لاستقدامه، وهي 100 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر، أنه أوضحت مصادر في رغبة نادي مانشستر يونايتد وتوتنهام في التعاقد مع بيل.