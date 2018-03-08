إصابة 30 مشجع بعد إطلاق الشرطة رذاذ الفلفل عليهم بالبرازيل

ماجد محمد(صدى):

أُصيب 30 مشجع على الأقل، وذلك خلال مباراة قمة محلية، لكرة القدم بين سبورت وسانتا كروز، بعد محاولة تفادى مواجهة مع الشرطة التي أطلقت رذاذ الفلفل، أمس الأربعاء.

ورصدت الكاميرات، علاج المشجعين على العشب المحيط بالملعب، ولم يتم الإعلان عن وجود قتلى، لكن وسائل الإعلام أعلنت إصابة ما بين 30 و60 مشجعًا.

يُذكر أن الواقعة، عندما ركضت جماهير سانتا كروز، نحو الحواجز في محاولة؛ لتفادى مواجهة مع شرطي، كان يطارد مشجعًا أشعل ألعابا نارية، وانتهت المباراة، التي لم تتوقف خلال إصابة المشجعين، بالتعادل 1-1 ضمن منافسات دوري ولاية برنامبوكو.