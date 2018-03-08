” سريلانكا ” تقرر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لاندلاع العنف الديني

كولمبو(صدى):

قررت الحكومة السريلانكية، حظر جميع منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ” فيس بوك، إنستجرام، واتس آب ” ، وذلك على خلفية اندلاع العنف الديني، من جديد في تلال وسط سريلانكا أمس الأربعاء، فعلى الرغم من حالة الطوارئ المفروضة، حيث انتشر البوذيون في المدن والقرى؛ لحرق منازل المسلمين، وأعمالهم وحصار الضحايا داخل المساجد.

وفي هذا السياق، أمرت الحكومة، بحجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي، في محاولة؛ لوقف انتشار العنف، حيث يتم التحريض ضد المسلمين من خلال العديد من الحسابات الخاصة، بغير المسلمين في سريلانكا، الأمر الذي جعل الأمر أسوأ من قبل ودفع الحكومة هناك إلى خطوة الحجب.

يُذكر أن الحكومة، أمرت بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، في المناطق القريبة من العنف، وأبطأت عملها بشكل كبير في بقية أنحاء البلاد، وأضاف المسؤول الذى تحدث شريطة، عدم الكشف عن هويته، بموجب سياسة الشركة، إن الطلب حدد حظر شبكات بعينها وهى ” Facebook و Instagram و Viber و WhatsApp ” ، ولكن لا يمكن أيضا للمواطنين هناك الوصول، إلى أي شبكة اجتماعية أخرى.