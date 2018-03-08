توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2018

عادل الحربي(صدى):

أعلن مصرف ” جولدمان ساكس ” الأمريكي، اليوم الخميس، عن توقعاته بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2018م.

وتوقع المصرف أن ينمو الطلب العالمي على النفط عند 1.85 مليون برميل يوميًا، مؤكدًا أنه بيانات النفط لشهر يناير تفيد بنمو قوي في الطلب العالمي بما يتوافق مع الزخم الاقتصادي القوي في 2018م.

كما أوضح أن النزاعات التجارية والرسوم الجمركية قد تؤثر على الطلب على النفط، حيث من المرجح أن يكون الأثر تدريجيًا ويمكن تعويضه بضعف الدولار.

وأشار إلى أن تلك الرؤية المستقبلية للطلب تتجاوز النمو من منتجي النفط الصخري والدول خارج ” أوبك ” هذا العام، وسيؤدي إلى المزيد من التراجع في المخزونات في الربع الثالث إلى ما يقل عن متوسط مستوياتها في خمس سنوات، مما يدعم ارتفاعا آخر في السعر.